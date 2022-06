Trainer van David Goffin komt met nieuws over zijn comeback

David Goffin zal volgende maandag zijn comeback maken op het ATP-toernooi van het Duitse Halle.

David Goffin heeft op training een test gedaan en alles liep vlot, zo vertelt zijn manager Martin Roux. “Hij had geen pijn meer in zijn adductoren. Dat was het belangrijkste”, klinkt het.

Goffin had voor het eerst last in de tweede ronde van Roland Garros. Twee dagen later was de pijn veel erger. Onderzoek toonde aan dat hij last had van de psoas, een spier die de wervelkolom met de bovenkant van het dijbeen verbindt.

Goffin was daardoor deze week niet op het toernooi van Rosmalen.