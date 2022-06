Elise Mertens blijft met dubbelpartner verwachtingen inlossen en gaat naar de finale op Rosmalen

De verwachtingen zijn hoog voor Elise Mertens en haar dubbelpartner op Rosmalen. Een finaleticket hebben ze alvast beet.

Elise Mertens en de Russische Veronika Kudermetova zijn het topreekshoofd in het dames dubbelspel op Rosmalen. Tot dusver kenden ze daar nog niet veel moeite met de tegenstand en dat was in de halve finales eigenlijk ook niet het geval. Nochtans waren hun Japanse opponenten Hozumi en Ninomiya het vierde reekshoofd.

Mertens en Kudermetova namen meteen een vliegende start, maar halfweg de eerste set was alles weer te herdoen. Het Belgisch/Russiche reageerde daar wel goed op. Mertens en Kudermetova namen meteen weer afstand, zodat ze nadien toch de eerste set winnend konden afsluiten.

GOEDE START BEPROEFD RECEPT

Goed van start gaan bleek ook het beproefde recept in de tweede set. Zeker omdat Mertens en Kudermetova er richting het einde van de set nog een break konden bovenop doen. Zo kon de overwinning hen niet meer ontsnappen. Het werd 6-4 en 6-2.