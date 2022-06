Geen halve finale voor Kirsten Flipkens op Rosmalen

Kirsten Flipkens is er niet in geslaagd de halve finale te bereiken op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen.

Flipkens verloor de kwartfinale van de Amerikaanse Shelby Rogers in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-4 na twee uur en een kwartier spelen. Flipkens won de eerste set, maar in de tweede kreeg ze het bijzonder moeilijk. In de derde set kwam ze net dat tikkeltje tekort voor de zege. Rogers speelt in de halve finale tegen topreekshoofd Aryna Sabalenka die eerder vandaag Alison Van Uytvanck uitschakelde.