Alison Van Uytvanck levert knappe prestatie tegen topreekshoofd, maar verliest

Alison Van Uytvanck is er niet in geslaagd de halve finale van het WTA-toernooi in Rosmalen te halen.

In de kwartfinale verloor Van Uytvanck van Aryna Sabalenka, het topreekshoofd in Rosmalen. Setstanden waren 6-3, 3-6 en 7-6 (7/5) na iets meer dan 2 uur spelen.

Het was nog maar de derde keer dat de twee tegenover elkaar stonden. Voor Sabalenka was het de tweede zege in drie matchen.

In de vorige ronde had Van Uytvanck Elise Mertens met 6-2 en 6-3 uitgeschakeld. In de halve finale wacht voor Sabalenka Kirsten Flipkens of Shelby Rogers.