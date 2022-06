Ysaline Bonaventure moet voor tweede keer op één dag aan de bak en laatste set is er te veel aan

Twee keer aan de bak moeten op één en dezelfde dag. Het bleek voor Ysaline Bonaventure iets te veel om nog de kwalificatie voor de kwartfinales in Biarritz af te dwingen.

Bonaventure had eerder op de dag al in drie sets gewonnen van haar landgenote Marie Benoit. Dat was een partij die gisteren eigenlijk al had afgewerkt moeten worden, waardoor Bonaventure dus al snel opnieuw de baan op mocht. Deze keer was Lucie Nguyen Tan haar tegenstandster.

De Française liep al snel uit, maar Bonaventure had een prima antwoord klaar. De Belgische moest wel drie setballen wegwerken. Nadien slaagde ze erin om zelf de set te pakken. Van 4-2 was het naar 5-7 gegaan. Toen Bonaventure ook 1-3 voor kwam in de tweede set, lag het ticket voor de kwartfinales al op haar te wachten.

VERMOEIDHEID

Nguyen Tan brak echter onmiddellijk terug en de vermoeidheid begon door te wegen bij Bonaventure. Zo was het onbegonnen werk: Bonaventure zou hierna nog maar één spelletje winnen. Zes sets spelen in één dag, dat zijn ze bij de dames helemaal niet gewoon. Met 5-7, 6-3 en 6-1 plaatste Nguyen Tan zich voor de kwartfinales op het ITF-toernooi.