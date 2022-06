Greet Minnen is uitgetennist op Rosmalen en verliest in dubbelspel van andere Belgische

Greet Minnen is nu volledig uitgetennist op Rosmalen. Een andere Belgische kon juichen in een onderonsje in het dubbelspel.

Greet Minnen was eerder al uitgeschakeld in het enkelspel in het WTA-toernooi in Nederland. Wat haar nog restte, was om samen met de Slovaakse Tereza Mihalíková er nog het beste van te maken in het dubbelspel. Tegenstandsters in het dubbel waren de Poolse Katarzyna Piter en Kimberley Zimmermann, landgenote van Minnen.

De wedstrijd was woensdag al begonnen. Na acht spelletjes stond het 4-4 en op dat moment begon het te regenen. Het spel zou die dag niet meer hervat worden, waardoor er donderdag verder gespeeld moest worden. Het duo dat het beste opnieuw van start ging, zou ook de eerste set naar zich toetrekken. Piter en Zimmermann slaagden hier in om vanaf 5-5 twee keer een beslissend punt te winnen.

PITER EN ZIMMERMANN DUWEN DOOR NA SETWINST

Het lag dus allemaal wel dicht bij mekaar. Dat was veel minder het geval in de tweede set. Het eerste spel ging nog naar Minnen en Mihalíková. Nadien begonnen Piter en Zimmermann aan een reeks van vijf gewonnen games op rij. Zo lag de wedstrijd meteen ook in een beslissende plooi. Een opslagbeurt later staken Piter en Zimmermann met 7-5 en 6-2 de winst op zak. Zij gaan naar de kwartfinales.