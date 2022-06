Duo Flipkens/Van Uytvanck en Wickmayer verliezen achtste finale in dubbelspel op Rosmalen

Er moesten 's avonds nog enkele achtste finales afgewerkt worden waarin met Flipkens, Van Uytvanck, en Wickmayer Belgische speelsters actief. En dit allemaal op Rosmalen, in het dubbelspel.

Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens vormen op Rosmalen samen een dubbelduo. Ze moesten het in de achtste finales opnemen tegen de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Shelby Rogers. Guarachi en Rogers namen tot twee keer toe afstand in de eerste set. In de tweede set maakte het duo aan het einde het verschil. Zo werd het 6-4 en 7-5.

Yanina Wickmayer vormde een duo met de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove. Zij kregen twee toppers in het dubbelspel tegenover zich aan de andere kant van het net: de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Nederlandse Demi Schuurs. Krawczyk en Schuurs gingen na vijf gewonnen games op rij met set 1 aan de haal. Ook set 2 zetten ze naar hun hand: zo wonnen ze met 6-1 en 6-3.