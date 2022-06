Alison Van Uytvanck wint Belgisch onderonsje van Elise Mertens

Alison Van Uytvanck heeft het Belgisch duel in Rosmalen gewonnen. Ze won in 2 sets van Elise Mertens.

Op het WTA-tornooi van Rosmalen stonden Alison Van Uytvanck en Elise Mertens tegenover elkaar in de 2e ronde.

In de 1e set ging Van Uytvanck enkele keren door de opslag van Mertens. Ze won die set met 6-2. Set 2 ging eerst gelijkop, maar dan kon Van Uytvanck breaken en ze stoomde door naar 6-3.

Van Uytvanck speelt in de volgende ronde tegen de Russische Aryna Sabalenka of de Nederlandse Arianne Hartono. Van Uytvanck en Mertens zijn ook nog actief in het dubbel.