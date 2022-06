Alexander Zverev geopereerd aan zijn rechterenkel: "Ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen"

Alexander Zverev is geopereerd aan zijn rechterenkel. Dat deelde hij via Instagram. "Ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen", schreef hij.

Tijdens de halve finale van Roland Garros tussen Rafael Nadal en Alexander Zverev viel de Duitser geblesseerd uit. Eerste onderzoeken wezen uit dat hij enkele ligamenten in zijn rechterenkel had gescheurd.

"Na extra onderzoek in mijn thuisland bleek dat ik alle 3 laterale ligamenten van mijn rechterenkel had gescheurd", schreef Zverev op Instagram. "Om zo snel mogelijk terug in competitie terug te keren en om die ligamenten zo goed mogelijk te laten herstellen, was een operatie de beste oplossing. Ook zodat mijn enkel weer volledig stabiel zal zijn. Mijn herstel is nu begonnen en ik zal er alles aan doen om sterker terug te komen."