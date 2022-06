Zizou Bergs haalt de hoofdtabel van Rosmalen niet

Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtornooi van Rosmalen. Hij verloor in 2 sets van de Australiër Matthew Ebden.

Nog 1 zege was Zizou Bergs verwijderd van het hoofdtornooi in Rosmalen. Zijn laatste tegenstander was de Australiër Matthew Ebden.

Set 1 ging naar de Australiër met 6-3. In de 2e set ging het eerst gelijkop tot 2-2. Daarna won Ebden 4 spelletjes op een rij.

Zo is er geen kwalificatie voor Bergs op het ATP-tornooi van Rosmalen.