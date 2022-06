Minder spankracht maar Monami juicht opmars Świątek toe: "Dat heeft vrouwentennis gemist na Henin en Clijsters"

De dominantie van Świątek doet analisten vrezen voor de spankracht van het vrouwentennis. Henin en Clijsters, die domineerden vroeger natuurlijk ook. Dominique Monami juicht het toe dat Świątek nu zo sterk voor de dag komt.

"Momenteel vind ik het vrouwentennis totaal niet aantrekkelijk", is Monami in De Tribune scherp voor het algemene niveau. "Het probleem is dat er geen constante is. Świątek is dat nu wel. Dan kan het een beetje saai worden, maar wat ik goed vind aan de Poolse is haar persoonlijkheid."

Vooral dat hoopt Monami te zien van de speelsters die nu de top bestormen. "Eindelijk zie ik opnieuw vrouwen met een mening, want ook Coco Gauff - nog maar 18 jaar - sprak zich uit. Het is belangrijk dat het niet alleen om tennis draait, maar ook over wat er gebeurt in de wereld. Je hebt vrouwen met karakter nodig in je sport."

NIEUWE LEADING LADY

En op sportief vlak is de Belgische ex-speelster vooral toch van mening dat de huidige zegereeks van Świątek het tennis ten goede komt. "Het is goed dat het vrouwentennis opnieuw een leading lady heeft. Dat heeft het vrouwentennis lang gemist na de periode met Justin Henin, Kim Clijsters en Serena Williams."