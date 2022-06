Kirsten Flipkens wint haar 1e wedstrijd in het enkel sinds haar coronabesmetting

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde. Het is haar 1e gewonnen wedstrijd in het enkelspel sinds haar coronabesmetting.

Voor Kirsten Flipkens was het de 1e enkelwedstrijd sinds haar coronabesmetting in Miami eind maart. In de 1e ronde op het WTA-tornooi van Rosmalen moest ze tegen de Russische Anastasia Tikhonova spelen.

Het leek snel duidelijk dat Flipkens klaar was voor haar 1e wedstrijd. Ze kwam al snel een break voor in de 1e set en ze stoomde door naar 6-2. Flipkens breakte ook meteen in de 2e set, maar Tikhonova kon terugkomen tot 3-3 en won uiteindelijk set 2 met 5-7. In set 3 breakte Flipkens bij 2-2. Daarna maakte ze het af: 6-3.

In de volgende ronde speelt Flipkens tegen de Amerikaanse Ann Li.