Kimmer Coppejans meteen uitgeschakeld in Lyon

Kimmer Coppejans heeft zijn goede kwalificaties in Lyon niet kunnen doortrekken. In de 1e ronde verloor hij meteen van het 1e reekshoofd.

Op het challengertornooi van Lyon kon Kimmer Coppejans zich plaatsen via de kwalificaties. In de 1e ronde moest hij meteen tegen het 1e reekshoofd spelen, de Argentijn Federico Coria.

De 1e set ging meteen naar Coria met 6-3. Ook in set 2 verloor Coppejans de set met 1 break verschil. Daardoor is Coppejans uitgeschakeld in Lyon.