Greet Minnen meteen uitgeschakeld in Rosmalen

Greet Minnen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde op het WTA-tornooi in Rosmalen. Ze verloor in 3 sets van de Russische Anna Blinkova.

Op het WTA-tornooi in Rosmalen stond Greet Minnen in de 1e ronde tegenover de Russische Anna Blinkova.

Set 1 won Minnen vlot met 2-6. In de 2e set waren de rollen omgekeerd. Blinkova won duidelijk met 6-1. De 3e en beslissende set ging meer gelijkop. Uiteindelijk kon Blinkova 1 keer meer breaken. Het werd 6-4.

Minnen is uitgeschakeld in het enkelspel. In het dubbel komt ze wel nog in actie. Ze staat daar aan de zijde van een Slovaakse. In de 1e ronde zullen ze het onder meer tegen Alison Van Uytvanck opnemen.