Elise Mertens komt in Rosmalen pas in de 2e set onder stoom

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde in Rosmalen. Ze had 3 sets nodig tegen de Australische Storm Sanders.

Op het WTA-tornooi van Rosmalen is Elise Mertens het 8e reekshoofd. In de 1e ronde nam ze het op tegen de Australische Storm Sanders. Zij kwam uit de kwalificaties en klopte daarin Yanina Wickmayer.

In de 1e set liep Mertens 1 break uit, maar Sanders kon nog een tiebreak afdwingen. Die won Sanders met 7-5. Mertens dulde weinig tegenstand in de 2e set en won die vlot met 1-6. In set 3 ging het gelijkop tot 2-2. Daarna won Mertens elke game: 2-6.

Mertens speelt in de volgende ronde tegen Alison Van Uytvanck of de Duitse Tamara Korpatsch. Ook is Mertens in Rosmalen actief in het dubbeltornooi. Daar is ze het 1e reekshoofd.