Belgisch duo ronde verder in Biarritz

Ysaline Bonaventure en Marie Benoit hebben zich geplaatst voor de 2e ronde in het dubbel. Ze waren in 2 sets te sterk voor een Russisch duo.

In Biarritz is een ITF-tornooi bezig. Daar stond Ysaline Bonaventure samen met Marie Benoit in de 1e ronde van het dubbeltornooi. Ze moesten het opnemen tegen een Russisch duo.

Bonaventure en Benoit konden in de 1e set meteen uitlopen naar 4-1. De Russinnen breakten wel terug, maar Bonaventure en Benoit gingen opnieuw door de opslag en wonnen set 1 met 6-2. In set 2 zagen we hetzelfde beeld. Bonaventure en Benoit liepen meteen uit en wonnen uiteindelijk de wedstrijd na nog geen uur spelen.

In de volgende ronde komen ze uit tegen een Frans-Nederlands duo. Nog een leuk detail: in de 1e ronde van het enkeltornooi spelen Bonaventure en Benoit tegen elkaar.