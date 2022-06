Alison Van Uytvanck wint in de 1e ronde en komt nu uit tegen Elise Mertens

Alison Van Uytvanck heeft haar 1e ronde in Rosmalen gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de Duitse Tamara Korpatsch. In de volgende ronde speelt Van Uytvanck tegen Elise Mertens.

Op het WTA-tornooi in Rosmalen moest Alison Van Uytvanck het in de 1e ronde opnemen tegen de Duitse Tamara Korpatsch. In set 1 kwam Van Uytvanck 1-3, maar ze kon het weer goedmaken en breakte bij 4-4 nogmaals. Daarmee won ze de 1e set met 6-4. De 2e set ging gelijkop tot 3-3. Dan breakte Korpatsch en liep ze uit tot 3-5. Van Uytvanck won daarna 4 games op een rij: 7-5. Van Uytvanck neemt het in de volgende ronde op tegen Elise Mertens.