Verrassing van Rafael Nadal tijdens de persconferentie na de finale: "Ik speelde zonder gevoel in mijn linkervoet"

Rafael Nadal won gemakkelijk de finale van Roland Garros. Na de wedstrijd verraste hij tijdens de persconferentie: "Ik speelde zonder gevoel in mijn linkervoet."

De laatste jaren heeft Rafael Nadal last van de ziekte van Müller-Weiss. Dat is een zeldzame en complexe voetafwijking. Dat zorgt voor veel pijn in zijn linkervoet. "Ik wil daar een oplossing voor", zei hij tijdens de persconferentie na de gewonnen finale van Roland Garros. "Ik wil en kan niet in de huidige omstandigheden spelen."

"Voor elke wedstrijd kreeg ik een inspuiting", ging Nadal verder. "Daardoor kon ik wel spelen, omdat mijn zenuwen in die linkervoet door die inspuiting werden onderdrukt. Ik heb zonder pijn kunnen spelen, maar ook zonder gevoel in die voet. Dat kan 1 keer de oplossing zijn, maar niet voor de lange termijn."

ANDERE BEHANDELING

Wimbledon begint eind deze maand al, maar Nadal weet nog niet of hij zal kunnen meedoen: "Ik zal enkel spelen als mijn lichaam er klaar voor is. Wimbledon is altijd een prioriteit voor mij, maar als ik elke keer een inspuiting moet krijgen. We gaan nu een andere behandeling proberen. Hopelijk lukt die, anders wordt het een ander verhaal."