Rafael Nadal: na zijn 14e Roland Garros nog meer koning van het gravel

Rafael Nadal won voor de 14e keer Roland Garros. Hij was al de koning van het gravel. Die titel is alleen nog maar groter geworden.

Het was al de 14e winst in Roland Garros voor Rafael. 14! Dat is een absoluut record. Niemand komt in de buurt. Ook niet als je de andere grand slams erbij betrekt. De 9 titels van Novak Djokovic in de Australian Open komen het dichtst in de buurt. Op het gravel komt Bjorn Borg het dichtst in de buurt met 6 stuks.

Moet het nog gezegd worden, maar Nadal is de koning van het gravel. Dat was hij al vele jaren en na zijn 14e zege is hij dat nog meer. Hij klopte op weg naar zijn 14e titel 4 spelers uit de top 10.

Ook op andere graveltornooien heeft Nadal heel wat records. Hij heeft in totaal 63 graveltornooien gewonnen. Daarvan zijn er 12 in Barcelona, 11 in Monte Carlo en 10 in Rome. Wat gewoon indrukwekkend is.

Ook Nadals winstpercentage is indrukwekkend. Hij won 91,3% van zijn wedstrijden op gravel. Hij heeft maar 45 wedstrijden verloren. Op Roland Garros zijn er dat zelfs maar 3.