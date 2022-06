Niet omzetten van setpunten breekt Yanina Wickmayer zuur op in tweede kwalificatiematch op Rosmalen

Op Rosmalen heeft Yanina Wickmayer haar tweede kwalificatiematch niet overleefd. Setpunten waren er nochtans wel, maar die bleven onbenut.

Sinds haar comeback op de Tour speelde Wickmayer telkens ITF-toernooien. Rosmalen was haar eerste WTA-toernooi waar ze zich voor trachtte te plaatsen via de kwalificaties. De Finse Kulikova had ze al opzij gezet, Storm Sanders was de volgende tegenstandster. De Australische nam de betere start. Wickmayer geraakte hierna wel op het scorebord, waarna er een zeer felbevocht game volgde.

Zou het 2-2 worden of 3-1? Het werd dat laatste en dat was toch een mentale tik voor Wickmayer. Sanders duwde door en ging overtuigend met de eerste set aan de haal. Wickmayer deed er nadien wel alles aan om het tij te keren. In de tweede set ging ze van 1-1 naar 1-4. Later mocht ze ook serveren voor setwinst en in dat spel dwong onze landgenote twee keer een setbal af. Evenveel keer bleef die onbenut.

REGENPAUZE

Dat zou Wickmayer zich betreuren, want Sanders ging erop en erover. Er kwam bij 5-5 nog wel een regenpauze, maar ook die kon het elan van de nummer 240 van de wereld niet meer breken. Sanders hield Wickmayer met 6-1 en 7-5 van een plekje op de hoofdtabel van het dames enkelspel.