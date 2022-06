Kimmer Coppejans ontdoet zich na twee spannende sets van Argentijn en plaatst zich voor hoofdtabel Lyon

Voor de tweede keer op rij bereikte Kimmer Coppejans de hoofdtabel van een challenger. In Lyon was Coppejans in twee sets te sterk voor een Argentijn.

De vorm van Coppejans gaat in stijgende lijn: net als in Forli weet onze landgenoot nu ook in Lyon de hoofdtabel te bereiken door twee kwalificatiematchen te overleven. Na zijn zege tegen de Fransman Chazal moest Coppejans het opnemen tegen Juan Bautista Torres. Beide spelers waren gebrand op een stek op de hoofdtabel. Het verschil was dan ook miniem. Zeker in de eerste set gaven ze mekaar geen duimbreed toe. Die draaide uit op een tiebreak en daarin wist Coppejans dan wel afstand te nemen. BESLISSENDE BREAK AAN EINDE SET 2 De tweede set duurde zelfs nog langer, de games bleven felbevochten. Bij 5-5 kon het nog alle kanten uit. Coppejans realiseerde hierna dan toch nog een late break die de wedstrijd in zijn voordeel kon beslechten. Met 7-6 (7/3) en 7-5 nam Coppejans Torres te grazen.