Koning van het Gravel maakt bijnaam helemaal waar: Nadal wint voor 14e (!) keer Roland Garros

Het rijk van Rafael Nadal is nog niet ten einde op het gravel van Roland Garros. De Spanjaard won zondagmiddag het grandslamtoernooi voor de 14e keer.

De weg naar de finale was er voor Nadal eentje met een bewogen halve finale tegen Zverev. In een ongelooflijk spannend duel moest Zverev opgeven in de halve finale waardoor Nadal een vrijgeleide kreeg naar de finale.

Daarin nam hij het zondagmiddag op tegen de Noor Casper Ruud die in zijn eerste grandslamfinale ooit stond.

Nadal kwam eigenlijk nooit in de problemen tegen Ruud. Twee keer moest hij zijn oplsag prijs geven maar de Spanjaard zette het telkens snel recht.

Na zo'n 2 uur tennis zat het er al op in Parijs, Nadal won met 6-3, 6-3, 6-0.

Met 14 zeges op Roland Garros is Nadal uiteraard recordhouder in Parijs. Het is bovendien zijn 22 grandslam en daarmee heeft hij er twee meer dan Djokovic en Federer