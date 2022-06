De finale van Roland Garros bij de mannen: Rafael Nadal voor zijn 14e of Casper Ruud met zijn 1e

Straks is er de finale van Roland Garros bij de mannen. Rafael Nadal en Casper Ruud staan tegenover elkaar. Voor Nadal kan het zijn 14e zege worden. Ruud kan voor de 1e keer winnen.

Straks om 3 uur in de namiddag start de finale van Roland Garros bij de mannen. Daarmee zal het gravelseizoen afgesloten worden. In de finale staan Rafael Nadal en Casper Ruud. De ene heeft tonnen ervaring. De andere heeft nog geen ervaring in een grandslamfinale.

Moet Nadal nog voorgesteld worden? De favoriete ondergrond van de Spanjaard is gravel. Dat is er ook aan te zien. Hij won al 13 keer Roland Garros. Ook heeft hij heel wat andere records op gravel. In totaal verloor hij nog maar 3 wedstrijden op het gravel van Parijs. Nog nooit verloor er een finale.

© photonews

Onderweg naar de finale had Nadal het niet altijd even gemakkelijk. Er was de vijfsetter tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime. Daarna volgde de clash tegen Novak Djokovic. Nadal heeft wel een voordeel. In de halve finales moest Alexander Zverev opgeven in de 2e set. Zo heeft hij meer kunnen rusten. Al was die partij al meer dan 3 uur bezig.

Ruud is nog een opkomend talent. De Noor stond nog nooit in een grandslamfinale. Al won hij wel al 8 ATP-titels. Zoals in Genève vorige maand nog. Ook stond hij in de finale in Miami eerder dit jaar. Op weg naar de finale won Ruud meestal vriij vlot. Al had hij een paar keer 4 sets nodig. Ook was er een vijfsetter tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. In de halve finales versloeg Ruud Marin Cilic in 4 sets. Hij stond daarmee minder lang op de baan dan Nadal.