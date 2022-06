Balen voor Gauff: daags na enkelfinale verliest ze nu ook finale dubbelspel op Roland Garros

Daags na de finale van het enkelspel werd op Roland Garros de finale van het dubbelspel bij de vrouwen gespeeld.

Het Amerikaanse duo Gauff-Pegula begon als favoriet aan de finale. Gauff verloor zaterdag nog de finale van het enkelspel van Iga Swiatek en haar landgenote Pegula bekleedt de 11e plek op de WTA-ranking. Ook zij ging eruit tegen Swiatek, zij het in de kwartfinales. Hun tegenstanders was het franse duo Garcia-Mladenovic.

De eerste set begon perfect voor Guaff en Pegula. Ze veroverden snel een break, lieten de Franse dames niet in hun spel komen en wonnen in een rotvaart de eerste set met 6-2.

Daarna was het aan de thuisspeelsters om over te nemen en stond het in set 2 snel 0-4. Maar Gauff en Pegula kwamen nog dichtbij tot 3-4. Garcia en Mladenovic waren hun voorsprong helemaal kwijt maar konden opnieuw door de opslag gaan van de Amerikanen en wonnen zo de set met 3-6.

Het mentale voordeel lag bij de Françaises en dat liet zich ook in de derde set merken. Opnieuw stond het snel 0-4 maar deze keer lieten ze Gauff en Pegula niet terugkomen in de wedstrijd. Ze veroverden geen enkel break punt meer waardoor Mladenovic en Garcia set 3 met 2-6 wonnen.

Het is voor Mladenovic al de 4e keer dat ze Roland Garros wint in het dubbelspel, voor Garcia de 2e keer.

Mannen

Bij de mannen werd de finale van het dubbelspel zaterdag gewonnen door een Nederlander. Jean-Julien Rojer haalde het met zijn Argentijnse dubbelpartner Arevalo van het duo Dodig-Krajicek. Ook zij kwamen net als de laureaten van vandaag eerst een set achter om verolgens met 1-2 te winnen in sets (7-6, 6-7, 3-6).