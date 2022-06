Alison Van Uytvanck wint ITF-toernooi van Surbiton in Engeland

Alison Van Uytvanck (WTA-60) heeft het ITF-toernooi van Surbiton op haar naam geschreven. Het tweede reekshoofd van het toernooi haalde het van de Australische Rudionova.

Van Uytvanck begon niet super aan haar finale tegen Rudionova (WTA-188). Ze verlor meteen haar opslagspel en stond 3-0 achter na 3 games. Ze knokte zich echter opnieuw in de partij en even later stond het 4-4 gelijk. Na een tie-brek (3/7) haalde onze landgenote het.

In set twee was de tank een beetje leeg bij Rudionova. Van Uytvanck gaf haar tegenstandster een koekje van eigen deeg met een vroege break en gaf die niet meer af. Bij 2-5 dwong ze een matchpunt af op de opslag van Rudionova maar de Australische kon weerstaan. De tweede keer was het toch raak voor Van Uytvanck.

Zo wint de 28-jarige Belgsche haar 13e ITF-toernooi, haar eerste van dit jaar. Dit geeft ongetwijfeld moed voor onder andere het grandslamtoernooi van Wimbledon.