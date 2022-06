Zizou Bergs nog 1 ronde verwijderd van de hoofdtabel in Rosmalen

Zizou Bergs is nog 1 ronde verwijderd van de hoofdtabel in Rosmalen. In de 1e kwalificatieronde klopte hij de Zweed Dragos Nicolae Madaras in 3 sets.

Voor het ATP-tornooi van Rosmalen probeerde Zizou Bergs zich te plaatsen voor de hoofdtabel via de kwalificaties. In de 1e ronde moest hij tegen de Zweed Dragos Nicolae Madaras. Bergs had het in de 1e set lastig. Hij kwam al snel achter en kon de achterstand niet meer herstellen: 6-3. De volgende set ging gelijkop, maar Bergs kon op het einde breaken. Hij won set 2 met 5-7. In set 3 drukte Bergs door en won hij vlot de set met 1-6. Zo plaatst Bergs zich voor de laatste kwalificatieronde. Hij zal het daarin opnemen tegen de Australiër Matthew Ebden.