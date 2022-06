Yanina Wickmayer plaatst zich voor de laatste horde voor de hoofdtabel in Rosmalen

Yanina Wickmayer heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde voor het WTA-tornooi van Rosmalen. Ze won in 2 sets van de Finse Anastasia Kulikova.

Voor het WTA-tornooi in Rosmalen moet Yanina Wickmayer zich via de kwalificaties plaatsen voor de hoofdtabel. In de 1e kwalificatieronde nam ze het op tegen de Finse Anastasia Kulikova.

De 1e set kon Wickmayer vlot winnen. Eerst was het nog 1-1. Daarna won Wickmayer 5 games op een rij en won ze de set met 6-1. In de 2e set kwam ze 0-3 achter, maar ze kon zich terug in de set knokken: 5-5. Wickmayer had de bovenhand en stoomde door naar 7-5.

Wickmayer plaatst zich zo voor de 2e ronde in de kwalificaties. Daarin neemt ze het op tegen de Amerikaanse Alycia Parks of de Australische Storm Sanders.