Wimbledon komt met voorlopige deelnemerslijst: geen comeback van Federer of Serena, Osaka wellicht wel present

Zijn fans hadden gehoopt om Roger Federer op Wimbledon een comeback zien te maken. Zoals Serena Williams verstek moet geven bij de vrouwen, moet Federer dat echter doen bij de mannen.

De ontknoping moet er nog komen op Roland Garros, maar ook Wimbledon loert al om de hoek. De organisatie heeft een voorlopige deelnemerslijst bekendgemaakt. Daar staan dus geen namen van Russische of Wit-Russische spelers of speelsters op: die zijn geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne.

FEDERER ZAL EEN JAAR NIET GESPEELD HEBBEN

Ook niet te bespeuren op de deelnemerslijst: Roger Federer, Serena Williams en zus Venus Williams. Het herstel na een operatie aan de knie sleept lang aan bij Federer. Zijn laatste officiële match speelde de Zwitser... vorig jaar op Wimbledon. Alexander Zverev staat wel op de lijst, maar ook hij is uiterst onzeker nadat hij door zijn enkel zakte in Parijs. Bij de vrouwen zijn Venus en Serena Williams twee klinkende namen die kampen met blessures.

Wie ze op Wimbledon in principe wel mogen verwachten, is Naomi Osaka. Daar was twijfel over nadat de Japanse al in de eerste ronde uitgeschakeld werd op Roland Garros. Osaka - van wie geweten is dat ze al eens mentale problemen heeft - lijkt zich nu toch op te laden voor de derde Grand Slam van het jaar.