Ondanks slagveld toch mooie finale: Świątek alweer torenhoog favoriete maar opponente nog zonder setverlies

Roland Garros was bij de dames een slagveld, maar Iga Świątek en een waardige opponente blijven aan het einde over. De finale is zeker een mooie affiche.

Zaterdagnamiddag bekampen nummer 1 van de wereld Iga Świątek en nummer 23 van de wereld Cori 'Coco' Gauff mekaar, met als inzet de titel op Roland Garros. Het zijn twee speelsters met veel gelijkenissen en toch ook wel wat verschillen. We overlopen alles wat u moet weten over beide finalisten.

GROTE TOEKOMST

Świątek is 21, Gauff is 18. Beiden hebben dus nog een grote toekomst voor zich. Al heel vroeg stonden ze bekend als aanstormend toptalent. Hun finaleplaats bewijst dat ze al heel vroeg doorgestoten zijn naar de top. Absoluut een mooie finale dus. En dat nadat het dames enkelspel toch een slagveld bleek voor veel kanshebbers. Uitgezonderd Świątek is de volledige top tien al lang naar huis.

VLOT NAAR FINALE

Iga Świątek is aan een fenomenale reeks bezig die op Roland Garros onverminderd voort gaat: de Poolse is ongeslagen dit gravelseizoen en zit aan 34 zeges op rij! Ze verloor in Parijs wel één set in een tiebreak, maar zette die situatie vlot recht en kwam voorts nooit in de problemen. Gauff van haar kant verloor zelfs nog geen enkele set. Enkel Van Uytvanck kon de Amerikaanse tot een tiebreak dwingen.

© photonews

VERSCHILLENDE STIJLEN

Je hoeft maar even naar Świątek te kijken en je weet waarom ze zo goed is op gravel. Uitstekeend bewegend over de baan, enorme hoeken die ze kan maken. Met haar service en backhand als voornaamste wapen is het iets minder vanzelfsprekend dat Gauff in de finale staat. Ze heeft dus wel een iets andere stijl, maar kan ook wel variëren en haar positieve lichaamstaal tilt haar dit toernooi naar een hoger niveau.

GRANDSLAMTITEL

Świątek en Gauff jagen allebei op een grandslamtitel in Parijs, maar de eerstgenoemde heeft er al eentje op zak. In 2020 won Świątek Roland Garros al een keertje. Een ervaring die zeker zal helpen om nu met haar favorietenrol om te gaan. Ze staat zo iets verder dan Gauff, die nog geen Grand Slam gewonnen heeft, maar ook wel haar tweede grandslamfinale speelt. Gauff bereikte ook de eindstrijd op de US Open vorig jaar.