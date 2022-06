35 wedstrijden ongeslagen: Iga Swiatek wint voor de 2e keer Roland Garros

De Poolse Iga Swiatek heeft voor de 2e keer Roland Garros op haar naam geschreven. Ze was in 2 sets te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Swiatek is nu al 35 wedstrijden ongeslagen.

Voor het tornooi begon was de Poolse Iga Swiatek al torenhoog favoriet. Het was al geleden van half februari in Dubai dat ze nog verloren had. In Parijs ging ze door op haar elan en bereikte ze de finale. Daar kwam ze tegenover de Amerikaanse Coco Gauff, die nog geen set verloren had. Swiatek won set 1 vlot. Ze gunde Gauff maar 1 game: 6-1. Set 2 begon meteen met een break voor Gauff. Al kon Swiatek dat al snel herstellen: 2-2. Vanaf dan vond Swiatek het welletjes. Ze drukte meteen door. Gauff kon nog 1 spelletje winnen. Swiatek won de 2e set met 6-3. Voor Swiatek is het al de 2e keer dat ze Roland Garros wint. Ook is ze nu al 35 wedstrijden ongeslagen.