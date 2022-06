Het verdict na de halve finale: Alexander Zverev scheurt enkele ligamenten in zijn rechtervoet

Alexander Zverev heeft enkele ligamenten van zijn rechtervoet gescheurd. Dat liet hij weten via Instagram. "We gaan verdere onderzoeken doen om zo snel mogelijk terug te keren", klonk het.

Het was een akelig beeld tijdens de halve finale van Roland Garros tussen Alexander Zverev en Rafael Nadal. Zverev sloeg zijn rechtervoet om en moest de strijd staken. Een dag later kwam hij via Instagram daarop terug.

"De eerste onderzoeken wijzen uit dat ik enkele ligamenten in mijn rechtervoet heb gescheurd", schreef hij. "Maandag vlieg ik naar Duitsland voor verder onderzoek. Daar zullen we bekijken wat de beste en snelste manier is om te herstellen. Ik houd jullie verder op de hoogte."

Ook bedankte Zverev nog iedereen voor de goede zorgen en de berichten die hij had gekregen. "Ik zie jullie volgend jaar weer in Parijs", sloot hij af.