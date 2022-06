📷 IN BEELD: zo zorgde klimaatactiviste voor ophef tijdens halve finale van Roland Garros

De dag voor de halve finales van de mannen op Roland Garros was... apart. Een klimaatactiviste zorgde er voor dat die nog wat langer duurde.

Het werd een vrijdag vol drama op Roland Garros, met eerst Zverev die tegen Nadal moest opgeven na een zware enkelblessure. Bij de affiche Ruud - Čilić verliep alles anderhalve set lang naar wens. Het was 1-1 in sets en 4-1 voor Ruud toen de match plots moest onderbroken worden. Een jonge vrouw was de baan op gelopen en had zich aan het net vastgeketend.

Het bleek om een klimaatactiviste te gaan. Ze droeg een shirt met daarop de tekst 'We hebben nog 1028 dagen te gaan'. Alarm slaan tijdens sportwedstrijden, het is tegenwoordig een populaire vorm onder de klimaatprotestanten. We zagen het al bij het voetbal en het wielrennen en nu dus ook bij één van de grootste tennistoernooien ter wereld.

© photonews

Er ging uiteraard enige tijd over eer de klimaatactiviste losgemaakt kon worden van het net. Aangezien ze zich nadien nog verzette, moest ze letterlijk weggedragen worden door verschillende securitymensen. Na dit oponthoud kregen de spelers even de tijd om zich opnieuw op te warmen en nadien kon de wedstrijd zonder ongelukken verder gezet worden. Ruud won in vier sets.