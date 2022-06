🎥 Iga Swiatek heeft een boodschap voor Oekraïne: "Stay strong"

De Poolse Iga Swiatek won gemakkelijk de finale van Roland Garros van de Amerikaanse Coco Gauff. Na de finale had Swiatek nog een boodschap voor Oekraïne: "Stay strong"

In de finale kon de Poolse Iga Swiatek gemakkelijk afrekenen met de Amerikaanse Coco Gauff. Zo schreef ze voor de 2e keer Roland Garros op haar naam. "2 jaar geleden was het een beetje een verrassing voor mij", zei ze in haar overwinningsspeech. "Dit jaar heb ik er hard voor gewerkt. Ik wil heel mijn team bedanken."

Swiatek had ook een boodschap voor Oekraïne. "Stay strong", zei ze. "Want de oorlog is er nog steeds. Na mijn 1e tornooizege dit jaar in Doha was ik aan het hopen dat de situatie beter zou zijn bij mijn volgende, maar dat is niet zo. Ik heb nog altijd hoop en probeer jullie zo goed mogelijk te steunen."

Ook had de Poolse mooie woorden voor Gauff: "Toen ik jouw leeftijd had, wist ik nog niet wat ik zou doen. Jij staat hier al en ik zie je elke maand progressie maken. Dus blijf zo verder doen en je zal ver geraken. Ik ben daar zeker van."