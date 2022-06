Zizou Bergs veert recht met rug tegen muur maar sneuvelt alsnog na thriller in kwartfinales Poznań

Zizou Bergs had weer maar eens de kwartfinales van een toernooi bereikt. Het werd in Poznań een echte thriller, zijn kwartfinale, maar Bergs trok nipt aan het kortste eind.

Tegenstander was Barrios Vera, het vijfde reekshoofd en dus zeker geen te onderschatten opponent. Beide spelers hielden mekaar meer dan drie kwartier aan de waggel voor de beslissing in de eerste set viel. Die kwam er nadat de Chileen op het einde van de set nog een break realiseerde.

Het was het eerste setverlies voor Bergs op dit challengertoernooi. Onze landgenoot was hierdoor niet al te zeer aangedaan, bleef zijn spel spelen en zo aan een ommekeer timmeren. Lange games waren er wel, maar Bergs slaagde er in om afstand te nemen van zijn tegenstander.

GOEDMAKEN ACHTERSTAND TEVERGEEFS

Zo moest een derde set de beslissing brengen en dat was de langste van allemaal. Bergs kwam 5-3 achter en stond dus met de rug tegen de muur. Die achterstand wist hij nog knap weg te werken om zo de tiebreak te forceren. Daarin haalde Barrios Vera het dan toch nipt. Bergs werd uitgeschakeld met 7-5, 3-6 en 7-6 (8/6).