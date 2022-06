🎥 Roland Garros in shock: Zverev geeft op op krukken na drie uur briljant tennis in halve finale, Nadal naar finale

Drie uur lang serveerden Nadal en Zverev briljant tennis in hun halve finale op Roland Garros. De tweede set was nog niet eens beslist, maar Zverev moest opgeven na een pijnlijke val.

Zverev kende de beste start, pakte uit met het meest snedige tennis en nam onmiddellijk afstand. Nadal knokte zich gaandeweg wel in de match, brak terug tot 4-4 en had bij de volgende opslagbeurt van Zverev al drie setballen. Die redde de Duitser stuk voor stuk, om in de tiebreak 2-6 voor te komen en dus zelf vier kansen te hebben om de set te winnen.

Vanaf dan kwam Nadal ineens met de ene fantastische bal na de andere op de proppen. Rafa sleepte er de tiebreak nog uit met 10-8. In een voor mannentennis atypische tweede set volgden de breaks mekaar op en slingerde het momentum heen en weer. Zverev liep 3-5 uit, Nadal kwam terug tot 5-5. Het werd 6-6. Er zou dus een tiebreak gespeeld worden, ware het niet dat Zverev zich blesseerde bij het laatste punt voor de tiebreak.

De nummer 3 van de wereld kwam met zijn volle gewicht op zijn enkel terecht. Hij moest in een rolstoel naar de kleedkamers gebracht worden om de diagnose te stellen. Op krukken kwam hij weer buiten, maar de match voortzetten was onmogelijk. Einde van de wedstrijd bij 7-6 (10/8) en 6-6. Nadal naar de finale. Een met verstomming geslagen publiek had uiteraard ook applaus voor Zverev.