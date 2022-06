Nummer 8 van de wereld wint een door klimaatprotest onderbroken halve finale en treft Nadal in finale Roland Garros

In de tweede halve finale bekampte Marin Čilić de nummer 8 van de wereld. Rafael Nadal zal misschien ook gekeken hebben, want de winnaar zou het tegen hem opnemen in de finale van Roland Garros.

Casper Ruud was als nummer 8 op de wereldranglijst het hoogst geplaatst en zit in de vorm van zijn leven. Čilić had dan weer de ervaring aan zijn kant: het was de vierde keer dat de Kroaat de halve finales van een Grand Slam haalde en hij is ook winnaar van de US Open van 2014. Čilić was ook diegene die als eerste kon toeslaan op de service van zijn tegenstander en deed dat in het zevende spel. Hij duwde door richting setwinst.

KLIMAATPROTEST

Čilić had op dat moment ontegensprekelijk het betere van het spel, maar Ruud verhoogde zijn niveau en dat van Čilić zakte. Zo keerde het spelbeeld helemaal en Čilić was niet in staat om dat nog eens om te keren. Ook al werd de match nog eens onderbroken bij 4-1 voor Ruud in de derde set. Een klimaatactiviste met de tekst 'We hebben nog 1028 dagen te gaan' op haar shirt had zich vastgeketend aan het net.

Na een oponthoud kon het spel hervat worden en bleef Ruud de lakens uitdelen. De Noor plaatste zich voor de finale met 3-6, 6-4, 6-2 en 6-2. In wat de eerste grandslamfinale uit zijn carrière zal zijn, mag hij zondag proberen om Rafael Nadal te verrassen.