Einde van carrière Kirsten Flipkens in enkelspel in zicht: ze kondigt aan wat haar laatste toernooi wordt

Op haar 36ste loopt de carrière van Kirsten Flipkens in het enkelspel op haar einde. Ze heeft aangekondigd wat haar laatste toernooi in het enkelspel gaat worden.

"Het is met veel emoties dat ik aankondig dat Wimbledon het laatste enkeltoernooi uit mijn profcarrière gaat zijn", schrijft Kirsten Flipkens op Instagram. "Het is een schitterende rit geweest de laatste dertig en meer jaar en ik kan niet dankbaar genoeg zijn."

Die dankbaarheid is uiteraard aan bepaalde personen gericht. "Een speciale bedanking aan mijn fans, mijn sponsors, mijn team, mijn vrienden en vooral aan mijn familie. Zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn ouders had ik dit niet kunnen doen."

Het is uiteraard geen toeval dat Kirsten Flipkens Wimbledon kiest om afscheid te nemen van het enkelspel. Het is het grandslamtoernooi waarop ze het meest succesvol was. In 2013 bereikte ze daar de halve finales.