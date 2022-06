Alison Van Uytvanck naar halve finales in Engelse Surbiton

Alison Van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de halve finale van het ITF-toernooi in het Engelse Surbiton.

Van Uytvanck won inde kwartfinales van de Servische qualifier Natalija Stevanovic (WTA 264) in twee eenvoudige sets.

Het werd 6-0 en 6-3 in amper een uurtje spelen. In de halve finale is de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 120) de tegenstander.