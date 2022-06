Joran Vliegen na de verloren finale: "Ik zou graag verder willen samenwerken"

Joran Vliegen verloor de finale in het gemengd dubbel. Toch verliet hij de baan met opgeheven hoofd. Graag zou hij de samenwerking met de Noorse Ulrikke Eikeri willen verderzetten.

Het kon een historisch moment worden voor Joran Vliegen: als 1e Belg ooit een finale in het gemengd dubbel op een grandslamtornooi winnen. Samen met de Noorse Ulrikke Eikeri verloor hij de finale op Roland Garros in 2 sets.

In het interview na de wedstrijd had Vliegen enkel lovende woorden: "Bedankt om met mij te willen spelen. We hadden ons als laatste ingeschreven en we haalden meteen de grandslamfinale. Ik zou graag onze samenwerking willen verderzetten."

Ook Eikeri was enthousiast: "Het was leuk om samen de partijen te spelen. Ik heb een leuke week gehad."