Joachim Gérard verliest ook zijn 1e wedstrijd in het dubbel

Joachim Gérard is uitgeschakeld in de 1e ronde van het dubbeltornooi. Hij verloor kansloos in 2 sets. Zo is hij net zoals in het enkelspel meteen uitgeschakeld in het dubbel.

In het dubbeltornooi van het rolstoeltennis vormde Joachim Gérard een duo met de Nederlander Tom Egberink. In de 1e ronde namen ze het op tegen de Argentijn Gustavo Fernandez en de Japanner Shingo Kunieda. Beide duo's hadden in de 1e set moeite om hun opslagspel te behouden. Het Argentijns-Japans duo kon als 1e zijn opslag behouden: 1-3. Ze konden de break behouden en het werd 3-6. Gérard en Egberink konden in de 2e set nauwelijks nog een vuist maken en verloren die set met 0-6. Zo is Gérard net zoals in het enkelspel uitgeschakeld in het dubbel.