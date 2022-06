Iga Swiatek plaatst zich als 1e voor de finale van Roland Garros

De Poolse Iga Swiatek heeft zich als 1e geplaatst voor de finale van Roland Garros. Ze was in 2 sets te sterk voor de Russische Daria Kasatkina.

In de 1e halve finale stonden de Poolse Iga Swiatek en de Russische Daria Kasatkina tegenover elkaar. Op voorhand was Swiatek al de grote favoriet, omdat ze al 33 wedstrijden ongeslagen was. Ook is ze het 1e reekshoofd.

Swiatek zette in de 1e set al meteen de toon en ging door de opslag van Kasatkina. Ze kon wel terugkomen tot 2-2, maar daarna was de set voor Swiatek: 6-2. In de 2e set dulde de Poolse nog weinig tegenstand: 6-1.

In de finale speelt Swiatek tegen de Italiaanse Martina Trevisan of de Amerikaanse Coco Gauff. Zij spelen later op de dag.