De kwartfinales voor Zizou Bergs in Polen

Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het challengertornooi in Poznan. Hij won eenvoudig in 2 sets van de Colombiaan Daniel Elahi Galan.

Op het challengertornooi van het Poolse Poznan stond Zizou Bergs in de 2e ronde. De Colombiaan Daniel Elahi Galan was zijn tegenstander.

In de 1e set kon Bergs al snel breaken. Hij kon die break vasthouden en won de 1e set met 6-4. Ook in set 2 ging hij al snel door de opslag van de Colombiaan. Hij stoomde door naar 6-2. In de kwartfinales wacht de Chileen Tomas Barrios Vera.