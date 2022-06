De avondsessies op Roland Garros: ze brengen op, maar zorgen ook voor wrevel

Roland Garros maakt sinds enkele jaren gebruik van avondsessies. Het brengt veel extra geld op, maar het zorgt ook voor wrevel bij de fans en de spelers.

Rafael Nadal won zijn kwartfinale tegen Novak Djokovic, maar het was op een dinsdagnacht al kwart na 1. De partij was ook pas 's avonds laat begonnen. Die late wedstrijden is een weg die Roland Garros sinds 2019 bewandelt. En het brengt op. Zo weet Het Laatste Nieuws. Er zijn 25% meer inkomsten. Er zijn de extra uitzendrechten en er kunnen 200 000 extra tickets verkocht worden. Tickets die duurder zijn: gemiddeld 100 euro voor 1 wedstrijd. In plaats van 150 voor 10 wedstrijden.

Al is niet iedereen tevreden. De spelers kloegen al over het late uur, maar ze snappen wel de businesskant. Ze beseffen dat meer tv-geld een belangrijke drijfveer is. Ook de fans moeten ermee leven. Na de wedstrijd moeten ze nog zien dat ze thuis geraken. Midden in de nacht kan dat een probleem geven.