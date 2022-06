De 2e halve finale bij de mannen is Casper Ruud-Marin Cilic

Casper Ruud en Marin Cilic hebben zich als laatste geplaatst voor de halve finales bij de mannen op Roland Garros. Ze hadden allebei een felbevochten wedstrijd in hun kwartfinale.

De Kroaat Marin Cilic en de Rus Andrey Rublev maakten er een lange kwartfinale van. In de 1e set behielden ze lang elkaars service, maar Rublev trok aan het langste eind: 7-5. Set 2 en 3 waren voor Cilic: 3-6 en 4-6. Rublev kon met 6-3 in de 4e set er nog een 5e set uithalen. Rublev en Cilic wonnen in die 5e set telkens hun opslagspel. Een supertiebreak bracht de beslissing. Daarin was Cilic duidelijk de sterkste: 2-10.

Daarna kwamen de Noor Casper Ruud en de Deen Holger Rune in actie. Ruud won duidelijk de 1e set met 6-1. Een felbevochten 2e set kon Rune winnen met 4-6. Set 3 had een tiebreak nodig om een winnaar te kunnen aanduiden. Ruud was daarin duidelijk de sterkste met 7-2. In set 4 ging Ruud bij 4-3 door de opslag van Rune en Ruud won die 4e set en ging daarmee naar de halve finales, waarin hij uitkomt tegen Cilic.