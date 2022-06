Alison Van Uytvanck haalt de kwartfinales in Surbiton

Alison Van Uytvanck heeft kwartfinales in Surbiton gehaald. Ze won in 3 sets van de Amerikaanse Alycia Parks.

Alison Van Uytvanck stond op het ITF-tornooi van Surbiton in de 2e ronde. Daarin moest ze het opnemen tegen de Amerikaanse Alycia Parks.

Set 1 ging eerst gelijkop. Nadien kon Van Uytvanck haar opslagspel niet meer behouden en verloor ze de 1e set met 6-2. In set 2 konden beide speelsters hun opslagspel telkens winnen, maar bij 5-5 ging Van Uytvanck door de opslag en won ze de set.

In de 3e set verloor Van Uytvanck meteen haar opslagspel, maar ze knokte zich terug in de set. Bij 5-5 ging Van Uytvanck net zoals in de 2e set door de opslag en ze serveerde de wedstrijd uit. In de kwartfinales wacht de Servische Natalija Stefanovic of de Australische Olivia Gadecki.