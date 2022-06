Yanina Wickmayer verliest meteen in Surbiton

Yanina Wickmayer heeft haar 1e wedstrijd op gras meteen verloren. Ze verloor in 2 sets van de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

In Surbiton stond Yanina Wickmayer in de 1e ronde tegenover de Roemeense Mihaela Buzarnescu. De Roemeense is het 6e reekshoofd in Surbiton.

Buzarnescu ging in set 1 bij een 3-2-stand door de opslag van Wickmayer en ze gaf die break niet meer uit handen: 6-3. Wickmayer verloor in de 2e set meteen haar opslagspel. Buzarnescu maakte het af met 6-3. In de volgende ronde speelt de Roemeense tegen de Georgische Mariam Bolkvadze.