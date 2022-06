Onverwacht: Belg Joachim Gérard ligt er al uit op Roland Garros

Vroege uitschakelingen zijn zelden aan hem besteed. Toch is Roland Garros voor Joachim Gérard reeds afgelopen na de eerste ronde.

Ook voor de rolstoeltennissers is het grandslamtoernooi in Parijs begonnen. Joachim Gérard kwam uit tegen Stéphane Houdet, de Fransman die één plekje hoger dan hem op de wereldranglijst staat. In de eerste set kwam Gérard er eigenlijk niet aan te pas.

MATCH BESLIST IN TIEBREAK

Nadien kwam de Belg wel meer in de match en kon hij het zijn tegenstander moeilijker maken. De tweede set draaide uit op de tiebreak. Als Gérard die had kunnen winnen, zat een ommekeer er misschien nog in. Helaas was dat niet het geval: Houdet won met 6-2 en 7-6 (7/3) en treft in de kwartfinales de Japanner Kunieda.

Gérard zal dit jaar dus niet zijn eerste Roland Garros winnen. Zijn beste prestatie in Parijs is het bereiken van de finale in 2020. De Australian Open en Wimbledon staan wel reeds op zijn palmares.