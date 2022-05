Nadal bewijst in nachtelijke topper nog altijd de gravelkoning te zijn en verslaat Djokovic na vier meeslepende sets

Een hele dag was het uitkijken naar dé topaffiche op Roland Garros: Novak Djokovic - Rafael Nadal. Reeds in de kwartfinales kwamen beide toppers mekaar tegen.

Een gretige Nadal bracht vaak zijn forehand in stelling en bracht een set en langer subliem tennis. Niet enkel won de Spanjaard zo overtuigend de openingsset, hij nam ook een vliegende start in de tweede set. De 13-voudig winnaar van Roland Garros leek op weg naar een 2-0-voorsprong in sets. Rafa had immers een dubbele break te pakken na de eerste drie spelletjes in de tweede set.

Djokovic ging echter dichter tegen de baseline aan spelen. Eens hij voet aan grond kreeg in deze wedstrijd, zorgde de nummer 1 van de wereld voor een totale ommekeer. Na een game dat een kwartier duurde, kwam Nole op 3-3. De Serviër zette door om zowaar nog de tweede set uit de brand te slepen.

NA SETVERLIES WEER SCHERPE NADAL

Het begin van set nummer 3 was identiek aan dat van de vorige sets. Nadal vond weer de scherpte in zijn slagen en liep onmiddellijk uit. Het momentum opnieuw de andere kant uit dus: op dat vlak was deze topaffiche een echte rollercoaster. Nadal duwde door richting setwinst. De nacht begon te vallen over Parijs.

Djokovic kon weer van vooraf aan beginnen, moest eens op zoek naar een betere start in een set en kreeg die deze keer ook te pakken. Twee setpunten waren er zelfs om het weer helemaal gelijk te trekken, maar net op die momenten kwam die nooit aflatende attitude van Nadal boven. Die kwam weer terug tot 5-5 en verhinderde in de tiebreak aan vijfde set. Met 6-2, 4-6, 6-2 en 7-6 (7/4) schakelde Nadal Djokovic uit.