In Surbiton is Alison Van Uytvanck door in de 1e ronde

Alison Van Uytvanck heeft haar 1e ronde in Surbiton gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove.

Tijdens de 2e week van Roland Garros zijn er ook al enkele grastornooien ter voorbereiding op Wimbledon. Alison Van Uytvanck stond in de 1e ronde van het ITF-tornooi in Surbiton. Haar tegenstandster was de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove.

In set 1 liep Van Uytvanck meteen 0-5 uit. Pattinama Kerkhove kwam nog terug tot 3-5, maar Van Uytvanck maakte het af met 3-6. Set 2 liep eerst gelijkop. Bij 3-3 breakte Van Uytvanck en ze ging door naar 4-6 setwinst en de volgende ronde.

In de 2e ronde speelt ze tegen de Amerikaanse Alycia Sparks of de Kroatische Jana Fett. Van Uytvanck is het 2e reekshoofd in Surbiton.