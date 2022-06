Iga Swiatek stoomt door naar de halve finales en neemt het daarin op tegen Daria Kasatkina

De Poolse Iga Swiatek heeft ook in de kwartfinales gewonnen. Ze won in 2 sets van de Amerikaanse Jessica Pegula. In de halve finales zal Swiatek het opnemen tegen de Russische Daria Kasatkina.

De laatste kwartfinale voor de vrouwen ging tussen de Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Jessica Pegula. Vooraf was Swiatek als nummer 1 van de wereld en als het 1e reekshoofd de favoriet. In de 1e set ging het gelijkop tot 3-3. Daarna won Swiatek elke game: 6-3. Swiatek nam in set 2 bij 3-1 al een break en ze stoomde door naar setwinst (6-2) en dus naar de halve finales. Swiatek zal het in de halve finales opnemen tegen de Russische Daria Kasatkina, het 20e reekshoofd. Kasatkina won met 4-6 en 6-7 van de Russische Veronika Kudermetova.